ترامب يعرب عن خيبة أمل كبيرة من ستارمر بسبب إيران

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة “تليغراف” البريطانية، الاثنين، أنه “يشعر بخيبة أمل كبيرة” من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي رفض السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة دييغو غارسيا الجوية لشن ضربات على إيران، نقلا عن “رويترز”.

وشنت أميركا وإسرائيل، السبت، هجوما واسع النطلق على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج والدول المجاورة.

وفي 19 فبراير، لوّح الرئيس الأميركي باستخدام بلاده للقاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي أثناء توجيه ضربة محتملة ضد إيران.

وصف ترامب جزيرة دييغو غارسيا بأنها استراتيجية للغاية، داعيا بريطانيا لعدم إعادتها إلى جمهورية موريشيوس، باعتبار أن الأخيرة جزيرة بالمحيط الهندي، لا ترتبط بحدود برية مع أي دولة أخرى، وأقرب جيرانها: مدغشقر وجزر القمر وسيشل وجزر رينيون الفرنسية.

وأكد ترامب على ضرورة ألا يفقد رئيس الوزراء البريطاني ستارمر السيطرة على دييغو غارسيا، لأي سبب كان، بتوقيعه عقد إيجار هش، في أحسن الأحوال، لمدة 100 عام.

