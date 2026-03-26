استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء | ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل | اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة | استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود وتركيا تعرب عن قلقها البالغ | أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب الرياض | السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة شهرين | الصحة الكويتية تنفي حدوث تسربات إشعاعية بالبلاد | رحيل الفنان اللبناني أحمد قعبور | اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية | الهيئة العامة للنقل تعلن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عامًا

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ مساءً
ترامب يمدد مهلة استهداف محطات الطاقة في إيران لـ 6 أبريل
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد مهلته لوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل المقبل، مدعيا أن قراره جاء بناء على طلب من الحكومة الإيرانية.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” “بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى السماح لهذا البيان بأن يمثل أنني أوقف فترة تدمير محطة الطاقة مؤقتا لمدة 10 أيام حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026”.

ترامب يمدد المهلة لـ إيران

وأكد ترامب، أن “المحادثات مستمرة، وعلى الرغم من التصريحات الخاطئة التي تشير إلى عكس ذلك من قبل وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة وغيرها، إلا أنها تسير بشكل جيد للغاية”.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بمحو منشآت الطاقة في إيران، قبل أن يمددها لـ5 أيام إضافية تنتهي غدا الجمعة.

وردت طهران، على مهلة ترامب بالتهديد باستهداف أنظمة الطاقة ومحطات المياه في دول الخليج.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم، أكد الرئيس الأمريكي امتلاكه قائمة أهداف إضافية يعتزم ضربها في العمق الإيراني، نافيا وجود أي ضغوط أو يأس لدى إدارته للتوصل إلى تسوية دبلوماسية عاجلة مع طهران في الوقت الراهن.

العملية العسكرية في إيران

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن التقارير التي تزعم رغبته الملحة في إبرام اتفاق مع طهران غير دقيقة، موضحا: “قرأت قصة اليوم تزعم أنني يائس لإبرام صفقة.. أنا لست كذلك، أنا عكس اليأس تماما، والحقيقة أنني لا أهتم بالتوصل لاتفاق الآن”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الإدارة الأمريكية ليست متعجلة لإنهاء العمليات العسكرية الجارية، مما يعكس تحولا نحو استراتيجية النفس الطويل في التعامل مع الملف الإيراني وتجاهل الضغوط التي تدعو لإنهاء الصراع بشكل فوري.

قائمة أهداف في عمق إيران

وكشف ترامب عن نوايا عسكرية توسعية، حيث أفادت شبكة “سي إن إن” بأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قائمة أهداف لم تُنجز بعد في العمق الإيراني.

وأشار ترامب بوضوح إلى أن الآلة العسكرية الأمريكية ستواصل مهامها حتى تدمير كافة المواقع المحددة مسبقاً.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : “في الواقع، لدينا أهداف أخرى نريد ضربها قبل أن نغادر أو نُنهي هذه المهمة”.

السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن يطالبون إيران بوقف العدوان فورًا
