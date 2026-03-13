Icon

تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٠ مساءً
تركيا تعلن إسقاط ثالث صاروخ إيراني في أجوائها
المواطن - واس

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم إسقاط صاروخ باليستي إيراني في المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ثالث حادثة من نوعها خلال ما يزيد بقليل عن أسبوع.

وقال بيان صادر عن الوزارة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية-: “تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط”.

