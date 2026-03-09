Icon

تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ باليستي بعد دخوله أجوائها

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٨ مساءً
تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ باليستي بعد دخوله أجوائها
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”, اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.

وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية-: “إن مقذوفًا باليستيًا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط”.

وأفادت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

