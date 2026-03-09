موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة أمير تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع ولي العهد مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد حضور مسجد الحبيش بطرازه المعماري التقليدي في الهفوف “بسطة خير السعودية 2026” في حائل تعزز دعم المشاريع الصغيرة وتنشط الحراك الاقتصادي تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ باليستي بعد دخوله أجوائها واشنطن تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام النيابة العامة البحرينية تطالب بإعدام متهمين: الخيانة العظمى والتخابر مع العدو أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”, اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام.
وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية-: “إن مقذوفًا باليستيًا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط”.
وأفادت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.