تركيا تعلن نشر مقاتلات “إف 16” وأنظمة دفاع جوي شمال قبرص

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٧ مساءً
تركيا تعلن نشر مقاتلات “إف 16” وأنظمة دفاع جوي شمال قبرص
المواطن - فريق التحرير

أعلنت تركيا، الإثنين، نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز “إف 16” وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية: “في إطار النهج المرحلي لتعزيز أمن جمهورية شمال قبرص التركية في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم (الإثنين)”.

وأضاف البيان: “سيستمر اتخاذ تدابير إضافية بناء على التطورات اللاحقة، إذا كان ذلك ضروريا”.

وكانت مصادر إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى أن ⁠تركيا تعتزم نشر 6 ‌مقاتلات “إف 16” ​في ⁠جمهورية شمال قبرص التركية.

و​نقلت قناة “إن تي في” التلفزيونية التركية عن مسؤول ‌في هيئة الطيران ‌المدني ‌بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، ‌أن هدف الخطوة “تعزيز الدفاعات هناك”.

