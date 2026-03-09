تركيا تعلن نشر مقاتلات “إف 16” وأنظمة دفاع جوي شمال قبرص

قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام النيابة العامة البحرينية تطالب بإعدام متهمين: الخيانة العظمى والتخابر مع العدو أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا أمير منطقة نجران يدشّن مبادرة “صحتك في كل خطوة” ستارمر: إطالة أمد حرب إيران يهدد اقتصادنا اندلاع حريق بمحطة كهرباء في الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة المفوضية الأوروبية تدين طهران: دمرت المنطقة بصواريخها ومسيراتها مركاز البلد الأمين يختتم أمسياته الرمضانية بشراكات تتجاوز 3.7 مليارات ريال وظائف شاغرة بـ شركة التنفيذي أمانة جدة تتلف 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتغلق معمل حلويات بالعزيزية
أعلنت تركيا، الإثنين، نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز “إف 16” وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية: “في إطار النهج المرحلي لتعزيز أمن جمهورية شمال قبرص التركية في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، تم نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز (إف 16) وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية اعتبارا من اليوم (الإثنين)”.
وأضاف البيان: “سيستمر اتخاذ تدابير إضافية بناء على التطورات اللاحقة، إذا كان ذلك ضروريا”.
وكانت مصادر إعلامية أشارت في وقت سابق، إلى أن تركيا تعتزم نشر 6 مقاتلات “إف 16” في جمهورية شمال قبرص التركية.
ونقلت قناة “إن تي في” التلفزيونية التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني بجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، أن هدف الخطوة “تعزيز الدفاعات هناك”.