ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترمب، قبل قليل، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في ضربة جوية استهدفت مقره برفقة عدد من القادة الإيرانيين ومساعديه.

الهجوم على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن أمس السبت، بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.

