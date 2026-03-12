تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن شركات نقل الطرود في المملكة سلمت أكثر من 15 مليون و249 ألف شحنة وطرد بريدي خلال الفترة من 1 رمضان الجاري وحتى 20 من الشهر ذاته، إذ يجسد هذا الرقم مستوى الإقبال الكبير الذي يشهده قطاع الطرود البريدية ومدى اعتماد الأفراد على التجارة الإلكترونية خاصة في شهر رمضان وعيد الفطر كأحد أهم المواسم خلال السنة.

وأوضحت أن يوم 11 من شهر رمضان سجل أعلى معدل لتسليم الشحنات، حيث تجاوز عدد الشحنات التي جرى تسليمها للمستفيدين 967 ألف شحنة.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام شركات نقل الطرود بعدم استلام ونقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، مع ضمان حماية معلوماتها ومحتوياتها، ومعالجة البلاغات الواردة والرد على استفسارات المستفيدين.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة النقل البريدي واللوجستي، ومدى قدرتها على مواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا في حركة التجارة الدولية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.