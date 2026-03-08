تسمية مجتبى خامنئي كمرشد جديد لإيران

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية، أن مجلس الخبراء الإيراني اختار مجتبى خامنئي، ليصبح مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده.

وأكدت الوكالة أن الاختيار جاء بأغلبية ساحقة، ليكون مجتبى المرشد الثالث في إيران.