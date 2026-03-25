تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية

باشرت وزارة الداخلية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله-، معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية بمختلف أنواعها، بما يشمل تأشيرات الزيارة بكافة فئاتها، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي، وذلك اعتبارًا من 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، لمن تعذرت مغادرتهم نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تمكين حاملي هذه التأشيرات من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى تمديد التأشيرات أو سداد أي رسوم أو غرامات تأخير.

وأهابت الوزارة بالمستفيدين من هذه التوجيهات سرعة المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، لتفادي تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة بحق المخالفين.