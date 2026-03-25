Icon

تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة | وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر | قفزة في سوق الأسهم السعودية والمؤشر يرتفع 1% | أمطار غزيرة وسيول على منطقة عسير حتى الثامنة | الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب | الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 مسيرات إيرانية | الأمن البيئي يضبط مخالفًا في محمية طويق | الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية الهيلينية | تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية | شاطئ الشعيبة.. وجهة سياحية واعدة تعزّز مسارات السياحة الاستكشافية والتاريخية

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تسهيلات استثنائية بتوجيهات القيادة.. مغادرة دون رسوم لحاملي التأشيرات المنتهية

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت وزارة الداخلية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله-، معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية بمختلف أنواعها، بما يشمل تأشيرات الزيارة بكافة فئاتها، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي، وذلك اعتبارًا من 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، لمن تعذرت مغادرتهم نتيجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تمكين حاملي هذه التأشيرات من المغادرة عبر المنافذ الدولية مباشرة، دون الحاجة إلى تمديد التأشيرات أو سداد أي رسوم أو غرامات تأخير.

قد يهمّك أيضاً
روسيا تعمل لإلغاء التأشيرات على المواطنين السعوديين

روسيا تعمل لإلغاء التأشيرات على المواطنين السعوديين

التأشيرات المطلوبة لدخول السعوديين بعض الدول

التأشيرات المطلوبة لدخول السعوديين بعض الدول

وأهابت الوزارة بالمستفيدين من هذه التوجيهات سرعة المبادرة بالمغادرة قبل تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، لتفادي تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة بحق المخالفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد