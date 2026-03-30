تعديلات تنظيمية على أنظمة التقاعد وقواعد معاملة الموظفين في القطاعات المحولة

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم (5151)، الصادر اليوم الاثنين، المرسوم الملكي القاضي بحذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، في خطوة تنظيمية تستهدف تحديث الأطر التشريعية ذات الصلة.
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنهاء العمل بمادتين من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ضمن مسار تطوير السياسات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاعات.
وشمل القرار كذلك إنهاء العمل ببندين من القواعد والترتيبات المنظمة لكيفية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويلها إلى القطاع الخاص، بما يعكس توجهًا نحو مواءمة الأنظمة مع متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية.