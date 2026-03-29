تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعديلات على مواعيد عدد من مباريات دوري روشن لموسم 2025-2026، وذلك في ضوء تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة في الاستحقاقات القارية والإقليمية.

وأوضحت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لممثلي الكرة السعودية في بطولات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 وكأس الخليج للأندية، من خلال مواءمة جدول المباريات بما يتيح فترات إعداد وراحة مناسبة، مع الالتزام باللوائح التنظيمية ومعايير العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.

وبيّنت أن التعديلات جاءت بعد التنسيق مع الأندية المعنية، ودراسة السيناريوهات المتاحة، والأخذ بمرئياتها بما يتوافق مع متطلبات الروزنامة ومعايير المنافسة.

واعتمدت الرابطة تأجيل ثلاث مباريات من الجولة 28، التي كان مقرراً إقامتها يومي 10 و11 أبريل، إلى موعد يُحدد لاحقًا، وتشمل مواجهات: الشباب أمام الاتحاد، والخليج أمام الهلال، والأهلي أمام الفتح، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بعد تحديد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما قررت تعديل مواعيد مباريات الجولة 29 للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتقام يوم 8 أبريل بدلًا من 7 أبريل، وتشمل: الفيحاء أمام الأهلي، والهلال أمام الخلود، والاتحاد أمام نيوم.

وفي إطار استكمال التعديلات، تم تغيير موعد مباراتي النجمة مع نيوم، والتعاون مع الخلود ضمن الجولة 28، لتقام يوم 11 أبريل، بما يضمن الحد الأدنى من فترات الراحة وفق معايير الجدولة.

وعلى صعيد متصل، قررت الرابطة تقديم موعد مباراتي القادسية مع الشباب لتقام يوم 14 أبريل، والنصر مع الاتفاق يوم 15 أبريل، نظرًا لمشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2، والشباب في كأس الخليج للأندية.

وأكدت الرابطة استمرارها في تطبيق أعلى معايير إدارة المسابقات، بما يحقق الانضباط والعدالة في الجدولة، مع توفير أكبر قدر ممكن من فترات الراحة للأندية دون الإخلال بمتطلبات الموسم وتوفر المنشآت.

وجددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين التزامها بدعم الأندية السعودية في مختلف مشاركاتها القارية والدولية، والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنظيم مثالي للموسم وتعزيز جودة المنافسة.