تعرّض ميناء الشويخ الكويتي لهجوم بمسيّرات دون وقوع إصابات

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم، تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، دون وقوع أي إصابات بشرية.
وأفادت المؤسسة في بيان صحفي بأن التقارير الأولية كشفت عن وقوع أضرار مادية فقط، فيما تم تفعيل إجراءات الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكان الحرس الوطني الكويتي قد أعلن فجر اليوم، أن (قوة الواجب) تمكّنت من إسقاط طائرتي “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.