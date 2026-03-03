تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عن تعليق الدراسة حضوريًا اليوم، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات ما عدا كليات الجامعة في تهامة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.