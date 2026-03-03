Icon

السعودية

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٩ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك خالد عن تعليق الدراسة حضوريًا اليوم، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات ما عدا كليات الجامعة في تهامة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

