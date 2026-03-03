مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أعلنت جامعة الملك خالد عن تعليق الدراسة حضوريًا اليوم، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات ما عدا كليات الجامعة في تهامة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.