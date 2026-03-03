تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارسها الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وتشمل مدارس( أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، تنومة، النماص، وبلقرن).

وأكد تعليم عسير أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.