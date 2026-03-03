Icon

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة Icon ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع Icon ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارسها الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وتشمل مدارس( أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الربوعة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، تنومة، النماص، وبلقرن).

وأكد تعليم عسير أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

قد يهمّك أيضاً
مدير تعليم عسير يكرّم شريفة العامر بمناسبة حصولها على الشارة الخشبية الكشفية

مدير تعليم عسير يكرّم شريفة العامر بمناسبة حصولها على الشارة الخشبية الكشفية

500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول

500 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد