السعودية
 بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٢ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مدارسها الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وتشمل مدارس ( أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، تنومة، النماص، وبلقرن).

وأكد تعليم عسير أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

