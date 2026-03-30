Icon



مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
في الرياضيات

تعليم الباحة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة “كانجارو موهبة” العالمية

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
تعليم الباحة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة “كانجارو موهبة” العالمية
المواطن - فريق التحرير

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية إلى التسجيل في مسابقة “كانجارو موهبة” العالمية في الرياضيات، التي تُعد من أبرز المسابقات الدولية الهادفة إلى تنمية القدرات الرياضية لدى الطلبة، وتستهدف الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.
وأوضحت الإدارة أن المسابقة تسعى إلى تعزيز مهارات التفكير المنطقي والتحليل الرياضي، وتنمية قدرات حل المشكلات بأساليب إبداعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضيات في الحياة اليومية والتطبيقات العلمية.
وبيّنت أن المشاركة في المسابقة تتيح للطلبة فرصة خوض تجربة تنافسية عالمية، تسهم في صقل مهاراتهم العلمية، واكتشاف قدراتهم في مجالات التفكير الرياضي، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر المنصة المخصصة للمسابقة، وينتهي في 07 أبريل 2026.
وأكد تعليم الباحة حرصه على دعم البرامج النوعية التي تُعزز تنمية الموهبة والإبداع لدى الطلبة، وتُسهم في بناء جيل متميز قادر على المنافسة في المحافل الدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

