تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع اليوم 1000 فرصة تطوعية، بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض بمناسبة “يوم مبادرة السعودية الخضراء”، وذلك في الإدارة العامة “مكتب التعليم الخاص”، ومتوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم.

ويأتي تدشين الفرص التطوعية في إطار تعزيز حماية البيئة، ودعم التشجير، والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية، ضمن جهود مستدامة تصنع أثرًا ملموسًا ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

قد يهمّك أيضاً
طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. غدًا

“تعليم الرياض” يتصدّر إدارات التعليم بفوز طلابه وطالباته بـ 946 ميدالية بمسابقة بيبراس العالمية

“تعليم الرياض” يتصدّر إدارات التعليم بفوز طلابه وطالباته بـ 946 ميدالية بمسابقة...

وأوضح الزارع خلال حفل تدشين الفرص التطوعية، أن الإدارة تفخر بمشاركتها في تنفيذ خطة أعمال التشجير في عدد من أحياء مدينة الرياض والمدارس والمرافق التابعة لها، مبينًا أن عدد الفعاليات الذاتية والتشاركية المنفذة في المدارس المساهمة في تحقيق مستهدفات الرياض الخضراء بلغ أكثر من 3400 فعالية.

طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. غدًا
السعودية

طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل...

السعودية