تعليم الطائف يحدد مواعيد بدء اليوم الدراسي

حددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مواعيد بدء اليوم الدراسي، بدءًا من يوم الأحد 10/10/1447هـ الموافق 2026/3/29، حيث ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة (6:45) صباحًا، وبداية الحصة الأولى عند الساعة (7:00) صباحًا.

وأوضحت الإدارة أن مدارس التعليم المستمر للبنات تبدأ عند الساعة (3:00) مساءً، فيما تبدأ مدارس التعليم المستمر للبنين عند الساعة (5:00) مساءً.