تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط

أصدر وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، قرارًا بتعيين الأستاذة ريما بنت عبدالرحمن المديرس متحدثًا رسميًا للوزارة، بالإضافة إلى مهامها العملية الأخرى.

وتُعد المديرس من الكفاءات الإعلامية الوطنية، حيث تشغل حاليًا منصب مستشار أول للتواصل المؤسسي في وزارة الاقتصاد والتخطيط, كما عملت مسبقًا كدبلوماسية لدى وزارة الخارجية في الإدارة العامة لشؤون السعوديين في الخارج.