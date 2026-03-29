تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات المقبلة للطلاب والطالبات

الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم عن خلو الأسابيع الاثني عشر المتبقية من الإجازات المطولة لستة ملايين طالب استأنفوا دراستهم الأحد، لضمان استمرار التحصيل العلمي حتى بدء عطلة محرم الكبرى.

تفاصيل التقويم الدراسي

وأوضحت التعليم، أن الجدولة الزمنية الرسمية للتقويم الدراسي أن الفترة القادمة تخلو تماماً من أي «إجازات مطولة»، لتستمر العملية التعليمية بانتظام وانسيابية تامة تركز على المناهج.وأوضحت الوزارة أن التوقف القادم سيكون حصرياً بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي ستنطلق رسمياً في الخامس من ذي الحجة لعام 1447 هـ .

وأضافت أن عطلة العيد ستستمر لعشرة أيام متتالية، ليعود المتعلمون في الخامس عشر من الشهر ذاته لاستكمال التقييمات والاختبارات الختامية.

وأشار التقويم المعتمد إلى أن شارة النهاية للعام الدراسي الحالي، ستُعلن رسمياً بحلول العاشر من شهر محرم لعام 1448هـ، فيما تقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد في 1448/3/10 هـ، مانحة الأسر مساحة زمنية واسعة للتنظيم والاستعداد المسبق.

وتأتي عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في قرابة 32 ألف مدرسة بعد استكمال وزارة التعليم استعداداتها التشغيلية والفنية والإدارية، وتهيئة المباني والقاعات الدراسية وتجهيز الفصول وتحسين البيئة المدرسية، إلى جانب تطبيق المعايير الصحية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجات التعلم في مختلف المراحل الدراسية.

 

