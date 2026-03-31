تفجير خط أنابيب غاز يعطل الإمدادات جنوب غرب باكستان

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أدى تفجير استهدف خط أنابيب رئيسي للغاز الطبيعي إلى انقطاع الإمدادات في عدة مناطق بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، بعد هجوم نفذه مسلحون مجهولون.
وأفادت شركة الغاز الوطنية الباكستانية، أن أنبوبًا بقطر 18 بوصة تعرض للتفجير في مدينة كويتا بمنطقة أختر آباد، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعطيل الإمدادات عن عدد من الأحياء، من بينها هزاره تاون وهزارغانجي وخيزي ونوهسار.
وامتد تأثير الانفجار إلى مناطق أخرى في الإقليم، شملت بيشين وزيارت وقلات وماستونغ وكوتشلاك، حيث تم إيقاف الإمدادات عبر شبكة التوزيع الرئيسية.
وأوضحت الشركة أن أجزاء واسعة من خط الأنابيب تعرضت للتدمير، مشيرة إلى وصول فرق فنية وهندسية إلى موقع الحادث لتقييم الأضرار تمهيدًا لبدء أعمال الإصلاح.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. اجتماع رباعي يضم السعودية وباكستان وتركيا ومصر لبحث إنهاء الحرب في إيران

اليوم.. اجتماع رباعي يضم السعودية وباكستان وتركيا ومصر لبحث إنهاء الحرب في...

باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة

باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة

إقرأ المزيد

اليوم.. اجتماع رباعي يضم السعودية وباكستان وتركيا ومصر لبحث إنهاء الحرب في إيران
السعودية

اليوم.. اجتماع رباعي يضم السعودية وباكستان وتركيا...

السعودية
باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر غداً لبحث جهود التهدئة بالمنطقة
العالم

باكستان: اجتماع رباعي مع السعودية وتركيا ومصر...

العالم