تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مصر وسقوط أمطار رعدية غزيرة وعواصف، أعلنت محافظة الإسكندرية عن وفاة سيدة إثر سقوط سقف حجرة بأحد عقارات المحافظة.

وتلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بسقوط سقف حجرة بالعقار رقم 14 شارع سيدي داود، بمنطقة الحجاري بحري بنطاق حي الجمرك.

وعلى الفور، وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مع التنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية والإسعاف.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط سقف حجرة بالدور الثالث على حجرة بالدور الثاني بالعقار المذكور ما أسفر عن حالة وفاة لسيدة.

وبالفحص، تبين أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وصادر له قرار هدم جزئي رقم 7 لسنة 2024، وجاري العرض على مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.

من جانبها قامت السلطات بحي الجمرك بفرض كردون أمني بمحيط العقار، وتأمين الموقع بالكامل، مع المتابعة المستمرة لعدم تعرض المواطنين لأي مخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت محافظة الإسكندرية خلال بيان رسمي، على استمرار المتابعة اللحظية لكافة البلاغات والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

