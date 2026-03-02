تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الوارد عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، خلال فترات زمنية مختلفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة أتربة مثارة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم /ساعة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وشرورة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ اليوم، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غدٍ الثلاثاء.