تقلبات جوية وأمطار متوسطة على منطقة نجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الوارد عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، خلال فترات زمنية مختلفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة أتربة مثارة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم /ساعة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ اليوم، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غدٍ الثلاثاء.