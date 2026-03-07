تكليف الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان رئيسًا تنفيذيًا لنادي سباقات الخيل

أصدر مجلس إدارة نادي سباقات الخيل قراره بتكليف صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد، رئيسًا تنفيذيًا للنادي، إضافةً إلى استمراره بمهام الأمين العام لمجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ17 لمجلس الإدارة الذي انعقد الخميس الماضي في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل، وتم خلاله الموافقة على طلب الرئيس التنفيذي السابق للنادي، زياد المقرن، بإعفائه من منصبه، وتعيينه مستشارًا لمجلس الإدارة.

وعبّر سمو رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم للمقرن على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المنصب وما تحقق خلالها من إنجازات، متمنين له التوفيق في مهامه القادمة، ولسمو الأمير سلمان بن عبدالله التوفيق والسداد في مهامه.

بدوره أعرب سمو الأمير سلمان بن عبدالله، عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل على هذه الثقة، مؤكدًا حرصه على العمل مع المجلس والإدارة التنفيذية لتعزيز مسيرة النادي ودعم تطوير قطاع سباقات الخيل في المملكة.

كما شكر سموه الرئيس التنفيذي السابق زياد المقرن على دعمه وتمكينه خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه القادمة.

ويتمتع سمو الأمير سلمان بن عبدالله بخبرة في الحوكمة المؤسسية وإدارة أعمال مجالس الإدارة واللجان، حيث يشغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل، إلى جانب عمله رئيسًا لأمانة مجلس إدارة هيئة الفروسية.

وأسهم في تطوير أطر الحوكمة وتنظيم أعمال المجالس واللجان، وعمل على عدد من المبادرات والمشروعات المؤسسية، من أبرزها تأسيس وتنظيم أعمال الأمانة العامة لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل ولجانه المنبثقة، إضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة في مجلس إدارة هيئة الفروسية ولجانه المنبثقة، كما عمل سابقًا في هيئة تطوير بوابة الدرعية، إلى جانب خبرته في السلك الأكاديمي التي امتدت لما يقارب تسع سنوات.

ويحمل سموه درجة الماجستير في القانون الدولي والتفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة من جهات محلية ودولية.