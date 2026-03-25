تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة والخروج النهائي المنتهية حتى 18 أبريل

تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة والخروج النهائي المنتهية حتى 18 أبريل

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٥ مساءً
تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة والخروج النهائي المنتهية حتى 18 أبريل
المواطن - فريق التحرير

باشرت وزارة الداخلية، إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله-، معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية من مختلف الأنواع، بما يشمل تأشيرات الزيارة بكافة فئاتها، والعمرة، والمرور، والخروج النهائي، وذلك اعتبارًا من تاريخ 8 / 9 / 1447 هـ الموافق 25 / 2 / 2026 م، ممن تعذرت مغادرتهم بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر تمديد التأشيرات المنتهية اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، بناءً على طلب المستضيف للزائر، وذلك حتى تاريخ 1 / 11 / 1447 هـ الموافق 18 / 4 / 2026 م، بعد سداد الرسوم المقررة نظامًا، عبر منصة أبشر.

