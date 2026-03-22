تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات: الحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
كما نبَّه من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات: صبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وبيش، والدرب، ومدينة جيزان، وجزر فرسان، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

