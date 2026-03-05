خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في مجموعة التركي
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الأحد القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.