تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الأحد القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.