تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وضباب، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى غدٍ الأربعاء -بمشيئة الله-.

أمطار على الرياض

وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تشمل العاصمة الرياض والدرعية.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته خلال الساعات القادمة.