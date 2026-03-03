Icon

السعودية

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على الرياض
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وضباب، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى غدٍ الأربعاء -بمشيئة الله-.

أمطار على الرياض

وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تشمل العاصمة الرياض والدرعية.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته خلال الساعات القادمة.

