Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تنبّه من ضباب على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
تنبّه من ضباب على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غد الأحد.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر المحافظتان بضباب خفيف يصاحبه تدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضباب على 6 مناطق

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضباب على 6 مناطق

موجة ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

موجة ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 01:00 صباحًا حتى الساعة 08:00 من صباح الأحد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد