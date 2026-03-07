تنبّه من ضباب على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غد الأحد.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر المحافظتان بضباب خفيف يصاحبه تدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 01:00 صباحًا حتى الساعة 08:00 من صباح الأحد.