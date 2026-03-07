تنبّه من ضباب على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة ضباب خفيف على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف يوم غد الأحد.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر المحافظتان بضباب خفيف يصاحبه تدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 01:00 صباحًا حتى الساعة 08:00 من صباح الأحد.