تنظيم الإعلام تتيح خاصية الإشراف الأبوي على Instagram

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٨ مساءً
المواطن - واس

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالتعاون مع شركة Meta خاصية الإشراف الأبوي (Parental Supervision) على منصة Instagram في المملكة.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية الجديدة انطلاقًا من دور الهيئة في حماية المجتمع وتوفير بيئة تصفح آمنة، حيث تمكّن أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للمنصة بطريقة ذكية تحترم الخصوصية وتقلل المخاطر المحتملة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق توازنًا بين الحماية والحرية الرقمية، ويجعل الرقابة الواعية بديلًا أكثر فعالية من الرقابة الصارمة.
وتتيح خاصية الإشراف الأبوي في منصة Instagram أدوات عملية ومرنة للوالدين في متابعة الأنشطة الرقمية للأبناء، والحصول على تنبيهات فورية عند إجراء تغييرات في الإعدادات أو طلب تفعيل محتوى حساس، كما يمكن تفعيل هذه الخاصية بسهولة من خلال خطوات ميسّرة.

وتشمل هذه الجهود أيضًا ميزة حسابات المراهقين على Instagram، وهي حسابات مخصصة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، التي يتم فيها تعيين إعدادات الحساب الأكثر حماية للمراهق تلقائيًا.

وتهدف هذه الإعدادات إلى تعزيز أمان المراهقين على المنصة من خلال الحد من التواصل غير المرغوب فيه، وضمان عرض محتوى مناسب لأعمارهم، ومساعدتهم على إدارة الوقت الذي يقضونه على Instagram بشكل أفضل.

وأكدت الهيئة أن تفعيل خدمة الإشراف الأبوي في المنصة يمثل خطوة وطنية رائدة لبناء جيل رقمي آمن، قادر على الاستفادة من الفرص التي تتيحها المنصات الرقمية بما يحقق التوازن بين الحماية والتمكين، ويعزز مكانة المملكة داعمًا رئيسيًا لمبادرات حماية الأسرة في الفضاء الرقمي.

وللتعرف على كيفية إعداد الإشراف على Instagram زيارة الرابط : https://help.instagram.com/472274307935829/?helpref=uf_share، ولإعداد حسابات الفئة العمرية المستهدفة الاسترشاد بالنصائح عبر الرابط ‏https://help.instagram.com/995996839195964/?helpref=uf_share.

إقرأ المزيد