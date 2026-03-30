تنفيذ معالجات هندسية لتقاطعات رئيسة في غرب وجنوب الرياض

باشرت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال تطوير ومعالجة هندسية لعدد من التقاطعات الحيوية في الجهتين الغربية والجنوبية من المدينة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الحركة المرورية والارتقاء بجودة شبكة الطرق في العاصمة.

وتتضمن الأعمال تقاطع شارع علي بن شيبان مع شارع سفيان بن الحكم في حي العوالي، إلى جانب تقاطع طريق ابن ماجه مع شارع جبل الرحمة في حي السلي، ضمن خطة تستهدف تحسين البنية التحتية المرورية في الأحياء الحيوية.

رفع كفاءة أداء التقاطعات

وتركّز هذه المعالجات على رفع كفاءة أداء التقاطعات وتنظيم تدفق المركبات، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة، وتحسين الربط بين الطرق المحلية والمحاور الرئيسة، فضلًا عن دعم مستويات السلامة المرورية والارتقاء بتجربة التنقل اليومي للسكان.

وتندرج هذه الجهود ضمن برنامج متكامل لتطوير التقاطعات هندسيًا في مدينة الرياض، من خلال تطبيق حلول مرورية حديثة تسهم في الحد من الازدحام وتحسين كفاءة شبكة الطرق داخل الأحياء، بما يواكب وتيرة التوسع العمراني المتسارع.

وتواصل الأمانة تنفيذ مشاريعها التطويرية في مختلف أنحاء المدينة، دعمًا لمستهدفات التنمية الحضرية وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في بناء مدينة مستدامة تقدم خدمات متقدمة لسكانها.