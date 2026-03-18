تهيئة أكثر من 300 جامع ومسجد لاستقبال المصلين في عيد الفطر بتبوك

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة تبوك 306 جوامع ومساجد و23 مصلى في مدينة تبوك وضواحيها، إضافة إلى المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالله المشيقح أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ خطة متكاملة لتهيئة الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية مهيأة ومريحة، مبينًا أن أعمال التهيئة شملت تنظيف وصيانة الجوامع والمصليات، وصيانة أجهزة التكييف وأنظمة الصوتيات، ومعالجة جميع الأعطال الكهربائية والصحية، إضافة إلى متابعة أعمال التشغيل والتأكد من توفر متطلبات السلامة بما يحقق أعلى درجات الجاهزية في مختلف المواقع.

وأشار إلى أن الفرع نفذ في منطقة تبوك 57 فرصة تطوعية، شارك فيها أكثر من 253 متطوعًا ومتطوعة، بإجمالي يتجاوز الـ 20 ألف ساعة تطوعية، شملت تهيئة وترتيب جوامع منطقة تبوك ومحافظاتها، وتنظيم وترتيب مصليات العيد، وتوزيع الماء في مصليات يوم العيد، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن برامج الوزارة للعناية ببيوت الله وتهيئتها على مدى العام، بما يمكن المصلين من أداء صلواتهم بكل يسر وطمأنينة.

ولفت المشيقح النظر إلى أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة حسب تقويم أم القرى, مشيرًا إلى متابعة التحديثات المناخية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة للنظر بالاكتفاء بإقامة الصلاة في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظًا على صحة وسلامة المصلين.