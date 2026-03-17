تهيئة حدائق مكة المكرمة لاستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر

أكملت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة، وذلك لاستقبال الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر، ضمن جهودها المستمرة لتوفير مرافق ترفيهية آمنة ومهيأة لقضاء أوقات ممتعة للأسر والعائلات.

وشملت الاستعدادات تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من الحدائق والساحات البلدية، تضمنت العناية بالمسطحات الخضراء، وتشذيب الأشجار والنباتات، وصيانة شبكات الري، إضافة إلى صيانة ألعاب الأطفال والممرات ومرافق الجلوس والإنارة، بما يضمن جاهزية تلك المواقع لاستقبال الزوار خلال أيام العيد.

وكثّفت الفرق الميدانية التابعة للأمانة أعمال النظافة والتشجير والتجميل الحضري، إلى جانب متابعة جاهزية المرافق الخدمية داخل الحدائق والمتنزهات، بهدف توفير بيئة ترفيهية مناسبة تسهم في تعزيز جودة الحياة وإتاحة مساحات مفتوحة للتنزه والترفيه لسكان وزوار مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تشغيلية متكاملة لموسم إجازة عيد الفطر، مؤكدة استمرار الفرق المختصة في متابعة المواقع والقيام بأعمال الصيانة والنظافة بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار.

وأفادت أن مكة المكرمة تضم (294) حديقة بإجمالي مساحات تتجاوز (2.039.993) مترًا مربعًا من الحدائق والساحات والملاعب، تشمل (83) ساحة بلدية، و(184) ملعبًا رياضيًا، و(11) ممرًا مخصصًا للمشاة، و(11) نافورة جمالية، و(5) أندية، إضافة إلى مسطحات خضراء وتشجير طرق بطول إجمالي يبلغ (1.711.910) أمتار طولية، كما تضم هذه المواقع أكثر من (174.264) شجرة و(7.069) نخلة موزعة على مختلف الأحياء والشوارع والمحاور الرئيسة، ومجهزة وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما يشمل جلسات مظللة، ومرافق خدمية متكاملة، ومناطق ألعاب للأطفال، وملاعب رياضية، ومسارات للمشي، وإنارة حديثة، بما يعزز من جودة الخدمات البلدية ويهيئ بيئة ترفيهية مناسبة للسكان والزوار خلال إجازة العيد.

ودعت الأمانة مرتادي الحدائق والمتنزهات إلى المحافظة على المرافق العامة والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في إبقاء هذه المواقع متنفسًا ترفيهيًا مميزًا يستمتع به الجميع خلال أيام العيد.