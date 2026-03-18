في أجواء آمنة ومنظمة

تهيئة 772 جامعًا ومصلى لاستقبال المصلّين في عيد الفطر بالشرقية

الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٩ صباحاً
أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها المكثفة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، عبر خطة متكاملة هدفت إلى توفير بيئة إيمانية مريحة وآمنة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
وشملت التجهيزات تهيئة حوالي 772 جامعًا ومصلى للعيد، جرى إعدادها بعناية لضمان جاهزيتها الكاملة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين في هذه المناسبة المباركة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل الزهراني، أن الأعمال المنفذة تضمنت تنظيف وصيانة المواقع المحيطة بالجوامع والمصليات، إضافة إلى رفع المخلفات وتجهيز الساحات والطرق المؤدية إليها، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة وتعزيز سلامة المصلين.
وأكد أن الفرق الميدانية كثّفت جهودها في أعمال النظافة قبل صلاة العيد، ضمن خطة موسمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتهيئة المدن لاستقبال المناسبات الدينية بأعلى درجات الجاهزية.
وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تعكس حرص الأمانة على توفير بيئة حضرية منظمة ونظيفة، تمكّن الأهالي والزوار من أداء صلاة العيد في أجواء روحانية مميزة، تجسد قيم المناسبة وتعزز من مظاهر البهجة والطمأنينة.

