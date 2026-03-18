Icon

اعتراض وتدمير 5 مسيّرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية Icon تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران Icon السعودية: نواصل جهودنا لتعزيز أمن الملاحة البحرية Icon إصابة 4 مقيمين وأضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالرياض Icon الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بـ5 صواريخ باليستية Icon قطر للطاقة: أضرار جسيمة بمدينة رأس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي Icon مطارات المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار Icon تجهيز 664 جامعًا لصلاة عيد الفطر في حائل Icon الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر Icon الكويت: رصد وتدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية خلال 24 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة نجران، تهيئة وتجهيز 176 جامعًا ومصلّى في المنطقة؛ استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى العناية ببيوت الله وخدمة قاصديها.
وتوزعت الجوامع والمصليات المهيأة في المنطقة بواقع (102) جامع ومصلّى في نجران، و(35) في محافظة شرورة، و(18) في يدمة، و(9) في ثار، و(5) في حبونا، و(4) في خباش، و(3) في محافظة بدر الجنوب.
وتضمنت أعمال التهيئة تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة، والتحقق من جاهزية أنظمة الصوتيات والإنارة والتكييف، والتأكد من اكتمال تجهيز المرافق الخدمية؛ بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة تتيح للمصلين أداء صلاة العيد في أجواء يسودها السكينة والطمأنينة، في إطار جهود الوزارة المستمرة للعناية بالمساجد وتطوير خدماتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

