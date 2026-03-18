تهيّئة 176 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الفطر لعام 1447هـ بنجران

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة نجران، تهيئة وتجهيز 176 جامعًا ومصلّى في المنطقة؛ استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى العناية ببيوت الله وخدمة قاصديها.
وتوزعت الجوامع والمصليات المهيأة في المنطقة بواقع (102) جامع ومصلّى في نجران، و(35) في محافظة شرورة، و(18) في يدمة، و(9) في ثار، و(5) في حبونا، و(4) في خباش، و(3) في محافظة بدر الجنوب.
وتضمنت أعمال التهيئة تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة، والتحقق من جاهزية أنظمة الصوتيات والإنارة والتكييف، والتأكد من اكتمال تجهيز المرافق الخدمية؛ بما يسهم في توفير بيئة إيمانية مناسبة تتيح للمصلين أداء صلاة العيد في أجواء يسودها السكينة والطمأنينة، في إطار جهود الوزارة المستمرة للعناية بالمساجد وتطوير خدماتها.