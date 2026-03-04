توأم في منزل أحمد آل حيدر

رزق أحمد بن محمد آل حيدر- أحد منسوبي فرع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي “ندى” بمنطقة جازان- بمولودين توأم، اتفق هو وحرمه على تسميتهما “محمد، وخالد”،

“المواطن” تتقدم بتهانيها للوالدين وتتمنى للتوأمين كامل الصحة والعافية، وأن يقرّ الله بهما عين والديهما، ويجعلهما من حفظة كتاب الله تعالى.