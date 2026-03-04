Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

المجتمع

توأم في منزل أحمد آل حيدر

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
توأم في منزل أحمد آل حيدر
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رزق أحمد بن محمد آل حيدر- أحد منسوبي فرع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي “ندى” بمنطقة جازان- بمولودين توأم، اتفق هو وحرمه على تسميتهما “محمد، وخالد”،

المواطن” تتقدم بتهانيها للوالدين وتتمنى للتوأمين كامل الصحة والعافية، وأن يقرّ الله بهما عين والديهما، ويجعلهما من حفظة كتاب الله تعالى.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الحج والعمرة تعلن بدء مرحلة حجز باقات حج 1447هـ لحجاج الداخل
أخبار رئيسية

وزارة الحج والعمرة تعلن بدء مرحلة حجز...

أخبار رئيسية
انقطاع كامل للكهرباء في العراق
العالم

انقطاع كامل للكهرباء في العراق

العالم
الألعاب الشعبية تُنعش أجواء ليالي حراء الرمضانية
السعودية

الألعاب الشعبية تُنعش أجواء ليالي حراء الرمضانية

السعودية
طقس الأحد.. أمطار وضباب وأجواء باردة في عدة مناطق
السعودية

طقس الأحد.. أمطار وضباب وأجواء باردة في...

السعودية
وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة
السعودية

وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في...

السعودية
الحكومة اللبنانية: حظر فوري لأنشطة حزب الله العسكرية
العالم

الحكومة اللبنانية: حظر فوري لأنشطة حزب الله...

العالم
أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية
العالم

أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة...

العالم
وزارة الاقتصاد الإماراتية: السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكميات كافية بجميع الأسواق
السوق

وزارة الاقتصاد الإماراتية: السلع الغذائية الأساسية متوفرة...

السوق