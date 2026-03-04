تواصل ارتفاع أسعار النفط

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار للبرميل، أو بنسبة 1.4%، لتصل إلى مستوى 82.53 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّلت أمس أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2025.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 79 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 75.37 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى تسوية له منذ يناير 2025.