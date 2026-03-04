Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

تواصل ارتفاع أسعار النفط

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
تواصل ارتفاع أسعار النفط
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار للبرميل، أو بنسبة 1.4%، لتصل إلى مستوى 82.53 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّلت أمس أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2025.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 79 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 75.37 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى تسوية له منذ يناير 2025.

قد يهمّك أيضاً
النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات

النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات

السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا

السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف على الإمدادات
السوق

النفط يرتفع لليوم الثالث مع تصاعد المخاوف...

السوق
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
أخبار رئيسية

السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج...

أخبار رئيسية