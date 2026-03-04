تواصل ارتفاع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار للبرميل، أو بنسبة 1.4%، لتصل إلى مستوى 82.53 دولارًا للبرميل، بعد أن سجّلت أمس أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2025.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 79 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 75.37 دولارًا للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى تسوية له منذ يناير 2025.