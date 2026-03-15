توتنهام يخطف التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

خطف توتنهام نقطة ثمينة بتعادله أمام مضيفه ليفربول 1 – 1 مساء اليوم في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم ليفربول أولًا عن طريق دومينيك سوبوسلاي، في الدقيقة 18، بعد ذلك استطاع ريتشارلسون تسجيل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 90، رغم سيطرة ليفربول على مجريات المباراة وإضاعة العديد من الفرص على مدار الشوطين.
بهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما صار رصيد توتنهام عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.