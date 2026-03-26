توجيهات أمن الطرق للتعامل مع الحالة المطرية وتقلبات الطقس

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً عاجلاً لكافة مرتادي الطرق في مناطق المملكة، تحذر فيه من تقلبات جوية مرتقبة تشمل هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وشددت القوات على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامة الجميع أثناء التنقل.

وفي سياق متصل، أطلقت القوات حزمة من الإرشادات الوقائية، دعت خلالها إلى تجنب مجاري السيول وتجمعات المياه ومصادر الكهرباء المكشوفة، مع التأكيد على عدم المجازفة بعبور الأودية تحت أي ظرف.

كما وجهت قائدي المركبات بضرورة ترك مسافات آمان كافية، والالتزام بالمسارات الواضحة، وإفساح الطريق لآليات الطوارئ ومعدات سحب المياه. وختمت القوات تنبيهها بدعوة المتنزهين للابتعاد عن حواف الأودية والأشجار المرتفعة تفادياً لمخاطر الرياح الهابطة والعواصف المصاحبة.