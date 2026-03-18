توجيهات لضيوف الرحمن لضمان انسيابية الحركة داخل الحرمين الشريفين

الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية الخاصة بحركة السير داخل أروقة وساحات الحرمين الشريفين، بما يضمن سلامتهم ويُسهم في أداء المناسك بسهولة وطمأنينة.

وأكدت الهيئة، ضمن رسائلها التوعوية، أهمية تجنب السير في مجموعات كبيرة داخل المسارات المزدحمة، مشيرة إلى أن هذا السلوك يساعد على تعزيز انسيابية الحركة ويحد من التكدسات التي قد تعيق حركة الآخرين.

قد يهمّك أيضاً
الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل

منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل

كما حذّرت من السير بعكس اتجاه الحركة، لما يسببه من إرباك في تدفق الحشود ويشكله من مخاطر على سلامة الزوار والمعتمرين.

وأوضحت أن الالتزام بهذه الإرشادات يعكس وعي زوار بيت الله الحرام، ويسهم في دعم جهود الجهات التنظيمية والأمنية في إدارة الحشود بكفاءة، خاصة خلال أوقات الذروة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات بما يضمن تجربة إيمانية آمنة ومنظمة.

 

 

إقرأ المزيد

الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة
السعودية

الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين...

السعودية