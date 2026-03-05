Icon

اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية Icon خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان Icon ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين Icon تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة Icon وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توسعات المسجد النبوي في العهد السعودي.. عناية متواصلة لخدمة المصلين والزوار

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٣١ صباحاً
توسعات المسجد النبوي في العهد السعودي.. عناية متواصلة لخدمة المصلين والزوار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شهد المسجد النبوي منذ بداية العهد السعودي سلسلة من التوسعات الكبرى التي هدفت إلى تسهيل حركة الزوار والمصلين وتوفير مساحات أكبر للعبادة، مع الحفاظ على الطابع الإسلامي المعماري وروح المكان.

وبدأت أولى التوسعات السعودية في عام 1372هـ (1952م)، واستمرت حتى عام 1375هـ (1955م)، حيث أُضيفت مساحات جديدة داخل المسجد بلغت نحو 16.326 مترًا مربعًا، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى قرابة 28.000 مصلٍ، مما أسهم في استيعاب أعداد متزايدة من المصلين.

قد يهمّك أيضاً
منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال المعماري وتدعم استدامة الطاقة

منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال المعماري وتدعم استدامة الطاقة

جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي

جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي

توسعات المسجد النبوي

وفي عام 1406هـ (1985م) انطلقت التوسعة السعودية الثانية، واستمرت حتى عام 1414هـ (1994م)، وشملت المبنى الرئيس والسطح والساحات المحيطة بالمسجد، لترتفع المساحة الإجمالية بعد اكتمالها إلى نحو 300 ألف متر مربع، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب 698.000 مصلٍ، مما عزز قدرة المسجد على استقبال أعداد كبيرة خلال مواسم الذروة.

وفي العصر الحديث، أُطلقت أكبر توسعة منذ بداية العهد السعودي عام 1433هـ (2012م)، ضمن التوسعة السعودية الثالثة للحرمين الشريفين، التي تُعد الأكبر في تاريخ توسعات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وشملت توسعة المسجد النبوي بما يرفع طاقته الاستيعابية بعد اكتمال الأعمال إلى نحو مليون و800 ألف مصلٍ، إلى جانب تطوير الساحات المحيطة والبنية التحتية والمرافق الخدمية وفق أحدث المواصفات الهندسية، وإضافة أروقة واسعة ومرافق حديثة لتسهيل حركة الزوار، مع توفير المظلات ومساحات مهيأة للصلاة، بما يضمن راحة المصلين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- استمرت الرعاية والعناية السعودية بالحرمين الشريفين، ومن ذلك أمره باستكمال التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي والمسجد النبوي، حيث دشّن -رعاه الله- عددًا من المشروعات التطويرية الكبرى، ولا يزال الدعم والاهتمام والرعاية والمتابعة المتواصلة مستمرة منه -حفظه الله- تأكيدًا لحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- منذ تأسيس هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وإعمارهما، وهي العناية التي بدأت في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأتمها أبناؤه من بعده خدمةً للإسلام والمسلمين.
وتجسد هذه التوسعات المتعاقبة حرص المملكة على خدمة قاصدي المسجد النبوي، من خلال التوسع في المساحات، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التنظيم والخدمات، ليغدو المسجد النبوي اليوم من أكبر المساجد في العالم، مستقبلًا ملايين المصلين والزوار على مدار العام، ضمن منظومة متكاملة تجمع العمق التاريخي والتطوير الحديث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال المعماري وتدعم استدامة الطاقة
السعودية

منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال...

السعودية
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
صحة وطب‎

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد...

صحة وطب‎
“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز الشامل بساحات المسجد النبوي
السعودية

“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز...

السعودية
ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
السعودية

ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين...

السعودية
جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي
السعودية

جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين...

السعودية
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
السعودية

أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي...

السعودية
أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز خدمة الضيف بالمسجد النبوي خلال العشر الأولى
السعودية

أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز...

السعودية
لقطات من دعاء الشيخ برهجي⁩ من المسجد النبوي 12 رمضان
السعودية

لقطات من دعاء الشيخ برهجي⁩ من المسجد...

السعودية