توفير أكثر من 30 ألف مصحف لقاصدي المسجد الحرام خلال رمضان

تواصل إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية؛ لضمان جاهزية المصاحف وتوفرها في مختلف المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يواكب الكثافة العالية لقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان، ويعزّز من جودة تجربتهم التعبدية.

وشهدت أعمال التزويد منذ بداية الشهر الكريم توفير أكثر من (30) ألف مصحف، جرى توزيعها وفق خطة تشغيلية دقيقة تعتمد على المتابعة المستمرة لحالة المصاحف داخل الأرفف، واستبدال التالف منها بشكل فوري، بما يضمن المحافظة على جودة المصاحف وسلامتها.

وتحرص الإدارة على تنوّع المصاحف المتاحة من حيث الأحجام والروايات، إلى جانب توفير التراجم والتفاسير بعدة لغات، حيث خُصصت لها أرفف مستقلة في مختلف المواقع؛ لتلبية احتياجات القاصدين من مختلف الجنسيات، وتمكينهم من قراءة القرآن الكريم وفهم معانيه بلغاتهم.

كما تولي الإدارة عناية خاصة بكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير مصاحف كبيرة الحجم تسهّل القراءة، إضافة إلى مصاحف بلغة برايل للمكفوفين بنسختيها الورقية والإلكترونية، جرى توزيعها في المصليات المخصصة لهذه الفئات؛ دعمًا لتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يُسر وطمأنينة.

وفي الجانب التشغيلي، تنفذ الإدارة أعمال صيانة دورية للأرفف النحاسية وتلميعها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ برامج تنظيف يومية للمصاحف؛ حفاظًا على جودتها واستدامة استخدامها في بيئة تعبّدية تليق بمكانة المسجد الحرام.

وتشمل الجهود كذلك التنسيق مع مشروع الاعتكاف لتجهيز مصليات المعتكفين بأرفف المصاحف والتراجم والتفاسير والروايات؛ بما يسهم في تهيئة أجواء إيمانية متكاملة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وفي إطار الخدمات المساندة، عملت الإدارة على تأمين أكثر من (83) ألف كرسي وحاملاتها في مختلف المصليات، بما في ذلك مصليات الجنائز، دعمًا لراحة المصلين وتيسير أدائهم للعبادات.

كما تتولى الإدارة بشكل يومي مهام فرز ونقل المصاحف غير المعتمدة التي يتم إهداؤها من الزوار إلى الجهات المختصة، حيث تجاوز عددها منذ بداية رمضان أكثر من (88) ألف مصحف، ضمن إجراءات تنظيمية تضمن سلامة المحتوى وتوحيد النسخ المعتمدة داخل المسجد الحرام.