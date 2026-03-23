حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها | فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند | القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة | أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين | أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء | لقطات لأمطار حائل اليوم | أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر | إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان | الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران | الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على غالبية المناطق

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ صباحاً
مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر).

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وأتربة على عدة مناطق

وأمّا في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 9 مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وأتربة على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وأتربة على...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 7 مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 7...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على...

السعودية