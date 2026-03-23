توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على غالبية المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (اللوز، علقان، الظهر).

توقعات الطقس اليوم

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وأمّا في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.