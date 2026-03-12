Icon

السعودية
لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وجازان، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير، إلى أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-31 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-26 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

