أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (اللوز ، علقان ، الظهر).

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-33 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وأمّا في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

