الحالة مصحوبة برياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، وجازان، ونجران مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك.

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة (30 – 60) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (65) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار يصل إلى أعلى من ثلاثة أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة (25 – 55) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (60) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

