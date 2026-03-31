يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل وتبوك.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15-34) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة (15-32) كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على...

السعودية