توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، وجازان ونجران، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما تؤّثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي يمكن أن تؤّدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وفي البحر الأحمر تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 35) كم / ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج يصل إلى مائج.

أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة (15 – 32) كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (18 – 48) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.