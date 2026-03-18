توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الباحة، عسير، جازان ونجران.

وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 21-42 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من ثلاثة امتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

وأمّا الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 17-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.