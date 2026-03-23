توقعات باستمرار الحالة المطرية واشتدادها على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع

توقع محلل الطقس عقيل العقيل استمرار الحالة الممطرة على مختلف مناطق المملكة، مع تصاعد في شدة الهطول، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل.
وأوضح، خلال مداخلة عبر أثير إذاعة الإخبارية، أن التقلبات الجوية المرتقبة ستطال معظم المناطق، بما في ذلك السواحل، والمرتفعات، إضافة إلى المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.
وأشار إلى أن كميات الأمطار المتوقعة قد تتراوح بين المتوسطة والغزيرة في عدد كبير من المناطق، محذرًا من مخاطر جريان السيول والسيول المنقولة نتيجة غزارة الهطول.
وبيّن أن التأثير الأبرز للحالة الجوية سيتركز على السواحل الغربية، لا سيما السواحل الشمالية لمنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة — خصوصًا يوم الخميس — إلى جانب مرتفعات منطقة مكة المكرمة.